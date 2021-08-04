04.08.2021
Глава буддистов России растрогал пользователей соцсети селфи с котиком

Глава буддистов России растрогал пользователей соцсети селфи с котиком

Дамба Аюшеев познакомил жителей с домашним питомцем


Глава буддистов России Хамбо-лама Дамба Аюшеев выложил в соцсетях необычную фотографию: селфи с котиком. Фото он сопроводил надписью: «Не расставайтесь с кошками, которые приходят и ложатся на грудь». ( Гансардуулахгүй муур сээжэ дээр ерээд хэбтэжэ байна).

Селфи по-буддийски умилило пользователей. За пару часов фото набрало более 150 лайков.




фото: со страницы Дамбы Аюшеева
буддизм иволгинский район дацан


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