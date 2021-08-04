Глава буддистов России растрогал пользователей соцсети селфи с котиком

Дамба Аюшеев познакомил жителей с домашним питомцем







Глава буддистов России Хамбо-лама Дамба Аюшеев выложил в соцсетях необычную фотографию: селфи с котиком. Фото он сопроводил надписью: «Не расставайтесь с кошками, которые приходят и ложатся на грудь». ( Гансардуулахгүй муур сээжэ дээр ерээд хэбтэжэ байна).



Селфи по-буддийски умилило пользователей. За пару часов фото набрало более 150 лайков.









фото: со страницы Дамбы Аюшеева Глава буддистов России Хамбо-лама Дамба Аюшеев выложил в соцсетях необычную фотографию: селфи с котиком. Фото он сопроводил надписью: «Не расставайтесь с кошками, которые приходят и ложатся на грудь». ( Гансардуулахгүй муур сээжэ дээр ерээд хэбтэжэ байна).Селфи по-буддийски умилило пользователей. За пару часов фото набрало более 150 лайков.фото: со страницы Дамбы Аюшеева

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.