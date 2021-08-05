В Бурятии продолжается снижение показателей COVID-19

Число новых случаев коронавируса в республике за сутки составило 161





Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 53 435. Это на 161 случай больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (26 232) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1709 человек, - за минувшие сутки – шестеро (в возрасте до 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - пять человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 116 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 699 человек.



В стационарах получают лечение 798 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 688. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ – 53 пациента (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 085 человек.



Всего выздоровели от 47 813 (+103) человек, дополнительно сняты с наблюдения 318 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 087 коек: занято – 798, свободно – 289 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,4%.



За сутки проведено исследований от 2 573 человек, с нарастающим итогом – 1 280 143 человек.



Фото: pixabay.com



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