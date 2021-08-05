Воздух в Улан-Удэ стал опасен для людей

Содержание диоксида азота в нем превысило ПДК



Роспотребнадзор Бурятии обнародовал результаты исследований проб атмосферного воздуха, взятых вчера в Улан-Удэ и районах республики.

«По результатам исследований установлено превышение предельно-допустимых концентраций диоксида азота до 1,12 ПДК в Улан-Удэ и в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,6 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,8 ПДК, саже – 0,2 ПДК, мелкодисперсной пыли РМ10 и РМ2,5 до 0,4 и 0,7 ПДК соответственно», - сообщили в ведомстве.



Напомним, из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области вчера в Улан-Удэ и во всех районах республики отмечалась



Фото: РАЛХ «По результатам исследований установлено превышение предельно-допустимых концентраций диоксида азота до 1,12 ПДК в Улан-Удэ и в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,6 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,8 ПДК, саже – 0,2 ПДК, мелкодисперсной пыли РМ10 и РМ2,5 до 0,4 и 0,7 ПДК соответственно», - сообщили в ведомстве.Напомним, из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области вчера в Улан-Удэ и во всех районах республики отмечалась сильная задымленность Фото: РАЛХ

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