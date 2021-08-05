Уголовное дело о разбившемся в Бурятии Ан-2 дошло до Бастрыкина

Родственники членов экипажа и пассажиров самолета пожаловались главе СКР на волокиту



Родственники членов экипажа и пассажиров разбившегося в прошлом году в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Фенкис» пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на некачественную организацию поисковых мероприятий, сообщает сайт СКР.



По их мнению, не произведен полный комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии и виновных, в том числе из числа должностных лиц, а также владельцев частной компании, которая арендовала самолет для полета.



Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных и указал на ряд существенных недостатков. Он поручил руководству Восточного межрегионального следственного управления на транспорте организовать прием всех потерпевших и ответить на все интересующие их вопросы. В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование данного уголовного дела.



Напомним, борт совершил вылет с взлетно-посадочной полосы в селе Кырен Тункинского района 19 июля 2020 года. План полета в центр обслуживания воздушного движения предоставлен не был. В связи с невыходом на связь членов экипажа 21 июля 2020 года следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте (сейчас входит в состав Восточного межрегионального следственного управления на транспорте) было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), и лишь на днях были обнаружены обломки самолета.







Фото: СКР Родственники членов экипажа и пассажиров разбившегося в прошлом году в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Фенкис» пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на некачественную организацию поисковых мероприятий, сообщает сайт СКР.По их мнению, не произведен полный комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии и виновных, в том числе из числа должностных лиц, а также владельцев частной компании, которая арендовала самолет для полета.Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных и указал на ряд существенных недостатков. Он поручил руководству Восточного межрегионального следственного управления на транспорте организовать прием всех потерпевших и ответить на все интересующие их вопросы. В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование данного уголовного дела.Напомним, борт совершил вылет с взлетно-посадочной полосы в селе Кырен Тункинского района 19 июля 2020 года. План полета в центр обслуживания воздушного движения предоставлен не был. В связи с невыходом на связь членов экипажа 21 июля 2020 года следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте (сейчас входит в состав Восточного межрегионального следственного управления на транспорте) было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), и лишь на днях были обнаружены обломки самолета. Как сообщал «Номер один» , их нашли туристы 24 июля. Обломки находились на перевале «Байконур» в 27 км от поселка Кырен на склоне над озером Билюты. Следственная группа с участием председателя комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с крушением самолета, продолжается.Фото: СКР

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