В Улан-Удэ фирма задолжала за тепло почти 2 млн рублей

«Альфа-Пром» может стать банкротом, заявление в арбитраж уже подано



В Улан-Удэ компания «Альфа-Пром», занимающаяся производством бетона и железобетонных конструкций, злостно игнорирует долг перед ТГК-14 в размере более 1,7 миллиона рублей. В 2019 году фирма несколько месяцев не платила за тепловую энергию, поставленную в принадлежащие ей нежилые строения: производственный корпус, склад, гараж, сообщила пресс-служба ТГК-14.



Не обращает внимания ООО «Альфа-Пром» и на другие счета. В отношении организации возбужден ряд исполнительных производств. Общая сумма невыполненных обязательств фирмы составляет 2,7 миллиона рублей.



Несмотря на неоднократные предупреждения, заключенное мировое соглашение об оплате имеющейся задолженности, судебные акты, размещение сведений о ситуации в средствах массовой информации, ООО «Альфа-Пром» продолжает игнорировать свои долги. Не привел юридическое лицо в чувство даже арест принадлежащего ему земельного участка площадью свыше 3600 квадратных метров и стоимостью в 5 миллионов рублей. Теперь этот участок может быть реализован на торгах.



ООО «Альфа-Пром» не выполняет свои обязательства. Как следствие, в отношении фирмы управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия в Арбитражный суд направлено заявление о признании должника банкротом. Руководитель организации может быть привлечен к административной ответственности. Причиной является неисполнение им обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом.



Следует отметить, что ООО «Альфа-Пром» тесно связано с еще одним недобросовестным плательщиком. Оно аффилировано с ООО «Завод бетонных блоков», которое также имеет задолженность за тепловую энергию и находится в процедуре банкротства.



Фото: news.tgk-14.com



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