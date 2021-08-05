В Бурятии QR-коды по COVID-19 вызвали всплеск жалоб

Жители республики чаще всего жалуются на проблемы, связанные с коронавирусом



Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал в июле около 7 400 обращений от жителей Бурятии, что почти на 2 тысячи больше, чем месяцем ранее. Свыше 6 тысяч из них поступило через портал «Госуслуги. Решаем вместе» и платформу «Наша Бурятия», еще 1 340 жалоб зафиксированы в открытых группах в социальных сетях.



Как сообщает пресс-служба ЦУР, большинство вопросов и обращений, более 5,5 тысячи, были связаны с проблемами вакцинации или лечения от коронавируса. Жители республики интересовались как получить QR-код и сертификат переболевшего и вакцинированного, жаловались на запись в лист ожидания. Кроме того, 40 обращений касались работы скорой помощи. Еще 74 поступило из-за того, что жители республики не смогли дозвониться по телефон горячей линии по коронавирусу, а 19 обращений затрагивали иные вопросы медицины. В социальных сетях система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 97 обращений по теме коронавирус и 88, связанных с медициной.



«Большинство обращений граждан относятся к вопросам формирования электронных документов в личных кабинетах на портале Госуслуги. Резкое увеличение количества обращений, связано с введением сертификатов переболевшего COVID-19. К основным причинам отсутствия сертификатов, как правило, относятся отсутствие у граждан подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги, некорректное внесение информации со стороны медицинских организаций и технические задержки обработки данных. Также часть вопросов связана с тем, что сертификат переболевшего имеет срок использования: в течение шести месяцев с даты выздоровления, что повлияло на удаление части сертификатов граждан в личных кабинетах портала», ̶ пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.



В связи с ростом количества обращений, минздрав РФ в настоящее время проводит технические работы по изменению в рабочих платформах для оперативного решения проблем. Кроме того, сократился срок предоставления ответа, теперь на платформе обратной связи граждане должны получить ответ в течение одних суток.



Второй по популярности темой у жителей Бурятии остается социальная защита. Минсоцзащиты Бурятии ответило в прошедшем месяце на 600 вопросов, большинство из которых были заданы по темам выплат и пособий.



Ямы и выбоины, отсутствие ливневой канализации и дорожной инфраструктуры, некачественный ремонт полотна замыкают тройку лидеров по количеству обращений.



«За июль жители республики пожаловались на автомобильные дороги 360 раз. Во многом это обусловлено как проводимым текущим ремонтом городских и республиканских трасс, так и ухудшением состояния дорог из-за обильных осадков. Более 160 жалоб и обращений касались темы ЖКХ: массовые обращения жителей республиканской столицы были связаны с отсутствием горячей воды в периоды отключений и после них. Еще 108 обращений касались благоустройства, что связано преимущественно с проблемой кошения обильно разросшейся в нынешнем году травы и подрезки кустарников», ̶ говорит старший координатор системы «Инцидент Менеджмент» Зорик Цыренжапов.



При этом городские и республиканские власти реагировали на сообщения достаточно оперативно. В среднем время ожидания ответа на обращение в социальных сетях составило 2 часа 19 минут.



Фото: пресс-служба ЦУР







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