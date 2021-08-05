В Забайкалье полностью восстановлено движение по перегону Алеур – Бушулей

Ликвидация последствий разлива авиакеросина из двух цистерн продолжается



В Забайкалье сегодня ночью полностью восстановлено движение поездов на перегоне Транссиба Алеур – Бушулей, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.



Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В них заняты экологи-железнодорожники, специалисты двух мобильных лабораторий Центра охраны окружающей среды ЗабЖД, АО «ЦАСЭО» (Экоспас), путевой машинной станции и восстановительных поездов.



Напомним, 4 августа ночью на перегоне Алеур – Бушулей ЗабЖД произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Из них пять цистерн с авиационным топливом. При этом, из двух цистерн произошла утечка топлива, сообщили в региональном главке МЧС.



Для принятия первоочередных мер по нейтрализации и недопущению возгорания пролившегося топлива работал пожарный поезд. Силами Читинского территориального подразделения Дальневосточного центра «Экоспас» произведена просыпка сорбентом места розлива (использовано 300 кг сорбента), установлены сорбирующие боновые заграждения. Верхний слой пропитанного топливом грунта будет вывезен на полигон.



Дополнительно с целью усиления группировки к месту направлена сводная вторая группа центра «Экоспас» - 10 человек и три единицы техники.

Специалистами РЖД произведена обваловка места розлива топлива на площади 300 квадратных метров.В настоящее время проводятся работы по устранению течи из цистерн, после чего топливо установленным образом будет перекачано в исправные ёмкости.



Представителями министерства природных ресурсов взяты пробы воды из реки Алеур, а так же грунт с места розлива. По результатам экспертизы будут сделаны выводы о возможном вреде экологии района.



На месте происшествия продолжает работу оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Фото: 75.mchs.gov.ru



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