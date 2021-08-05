Плата за коммуналку в Бурятии в следующем году вырастет на 4%

Такую цифру озвучили в правительстве республики



И.о. председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому по размеру индексации платы за коммунальные услуги в Бурятии с 1 июля 2022 года. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, плату за комуслуги в республике предлагается повысить на 4%. Этот уровень соответствует предельному росту совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране.



Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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