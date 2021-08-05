В Бурятии общепиту разрешили работать до 23 часов

Работа ночных клубов и дискотек остается под запретом





4 августа глава Бурятии провел очередное заседание оперштаба и заслушал предложения о смягчении режима ограничений для предприятий общественного питания. Поручение правительству о проработке вопросов организации их работы в условиях текущей эпидемиологической обстановки он давал по итогам бизнес-завтрака с предпринимателями.

- Любое ограничение для бизнеса дается нелегко. Все ограничения принимаются в тяжелом компромиссе между здоровьем населения и здоровьем бизнеса. У нас нет задачи «запрет ради запрета», и любые эти меры ограничения, на самом деле, принимать нелегко. Это всегда выбор. Между жизнью и смертью, и той же жизнью - только с деньгами, или без денег. Мы готовы идти к вам навстречу, предлагайте, мы будем обсуждать, - отмечал Алексей Цыденов во время обсуждения проблем организаций общепита.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, до конца августа сохранятся ограничения в проведении массовых мероприятий с очным участием зрителей. Остаются закрытыми ночные клубы, дискотеки, в банкетных залах и ресторанах запрещена работа танцевальных площадок. Приостановлена работа детских развлекательных зон и центров, компьютерных клубов.Фото: «Номер один»