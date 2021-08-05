В Улан-Удэ продолжается массовый покос травы

Его ведут подрядные организации и управляющие компании





В Улан-Удэ подрядные организации и управляющие компании продолжают работы по кошению травы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, трава скошена уже на территории более 224 тысяч кВ. м. Сегодня траву косят по ул. Борсоева, Бабушкина, Воронежская, Ербанова, Набережная, Керамическая, Краснофлотская, Комсомольская, Псковская, Радикальцева, Революции 1905, Цивилева, от 112 до 115 мкрн и т.д.

– Привлекаем к работе управляющие компании. Всего у нас у 813 многоквартирных домов 434 дворовых территорий. Выдали предписания о необходимости проведения мероприятий по кошению травы для юридических лиц, – сообщил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьев.За покос травы на территории частной собственности или коммерческой организации отвечают собственники. За покос на придомовой территории многоквартирного дома – управляющие организации.В случае бездействия управляющей компании или ТСЖ горожане могут обратиться с жалобой в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства по тел. (3012) 37-72-52, 37-72-44.– До конца недели запланирована к покосу территория площадью 15000 м2 по ул. Комсомольская, ул. Цивилева, ул. Хоца Намсараева, ул. Жуковского. Проведена работа с управляющими организациями в Железнодорожном районе, составлены графики покоса травы, в настоящий момент скошена придомовая территория общей площадью 52 000 м2, – рассказал начальник Управление по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Железнодорожного района Золто Хамаганов.Кроме того, сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» косят траву в скверах «Ткацкий», «Студенческий» и «Юношеский», а также вдоль магистральных дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ