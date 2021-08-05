В Улан-Удэ восстановлен и освящен Спасский храм

Он был построен в 1796-1800-х годах и полностью уничтоженного в 1936 году



В Улан-Удэ сегодня митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил чин великого освящения Спасского храма столицы Бурятии, построенного в 1796-1800-х годах и полностью уничтоженного в 1936 году, сообщает сайт «Православная Бурятия».



Чтобы восстановить историческую справедливость, было решено вновь построить его на территории Свято-Одигитриевского собора. В 2006 году строительные работы завершились, но довести их до логического конца не удавалось в течение 15 лет. Лишь в июле 2021 года храм был приведен в надлежащий вид: в нем проведены внутренние и наружные ремонтные работы, произведена отделка и покраска стен, приобретена церковная утварь, храмовая мебель, подсвечники, приобретены и размещены в интерьере храма иконы, закончено обустройство алтаря и ризницы.



Накануне митрополит Иосиф совершил полиелейное богослужение в Свято-Одигитриевском соборе По окончании богослужения митрополит он совершил молебен с водоосвящением в Спасском храме.



В сам день праздника митрополит Иосиф совершил великое освящение Спасского храма, а затем божественную литургию. По ее завершении владыка обратился к собравшимся со словом архипастырского духовного назидания. Митрополит выразил благодарность и вручил благодарственные письма за активное участие в подготовке Спасского храма к великому освящению генеральному директору «ПК СтройТерминал» Михаилу Рютину, главному инженеру «ПК СтройТерминал» Александру Бандееву, специалисту «ПК СтройТерминал» Глебу Бугринскому и сотруднику епархиального управления Василию Щебенькову.



В Спасском храме города Улан-Удэ будут регулярно совершаться богослужения в некоторые будние дни.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru



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