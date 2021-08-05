Правительство Бурятии будет готовить специалистов для ГОКа «Эгитинский»

Комбинат в 2021 году вышел на промышленное производство, объем инвестиций на 1 января превысил 2,2 млрд рублей



Собственники горно-обогатительного комбината «Эгитинский» сформируют заказ на специалистов для предприятия, а правительство Бурятии обучит или перепрофилирует согласно этому заказу местных жителей, которые получат рабочие места на ГОКе.



Такой договоренности достигли глава Бурятии и владельцы комбината. Алексей Цыденов посетил Эгитинское месторождение в рамках рабочей поездки в Еравнинский район, где обсудил с руководством ГОК «Эгитинский» вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии подчеркнул, что для района запуск горно-обогатительного комбината и выход на производственную мощность – это дополнительные рабочие места. На ГОК Эгитинский уже создано около 300 рабочих мест, в ближайшей перспективе планируется создать еще более 250. Сейчас 200 человек, работающих на месторождении, это жители Бурятии.



«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей республики здесь работало, получало здесь высокие зарплаты», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Эгитинский ГОК в 2021 году вышел на промышленное производство, общий объем инвестиций на 1 января 2021 года суммарно превысил 2,2 млрд рублей, производится добыча руды, переработка, произведено 120 тысяч тонн готовой продукции.



«На сегодняшний день предприятие вышло в полноценный производственный цикл. Выпускаемая продукция высокого качества, заказчики также подтвердили качество продукции, а также готовность ее приобретать, в числе заказчиков госкорпорация Росатом. У предприятия есть и экспортный потенциал», - отметил Алексей Цыденов.







Напомним, ООО «Друза» всего намерено вложить в проекты в Бурятии 18 млрд рублей. Инвестиции направляются в разработку Эгитинского месторождения флюорита, Урда-Гарганского месторождения кварца, Зун- Оспинского месторождения золота в Бурятии, сообщала пресс-служба компании. «Друза» - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области.



Фото: egov-buryatia.ru Собственники горно-обогатительного комбината «Эгитинский» сформируют заказ на специалистов для предприятия, а правительство Бурятии обучит или перепрофилирует согласно этому заказу местных жителей, которые получат рабочие места на ГОКе.Такой договоренности достигли глава Бурятии и владельцы комбината. Алексей Цыденов посетил Эгитинское месторождение в рамках рабочей поездки в Еравнинский район, где обсудил с руководством ГОК «Эгитинский» вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства республики.Глава Бурятии подчеркнул, что для района запуск горно-обогатительного комбината и выход на производственную мощность – это дополнительные рабочие места. На ГОК Эгитинский уже создано около 300 рабочих мест, в ближайшей перспективе планируется создать еще более 250. Сейчас 200 человек, работающих на месторождении, это жители Бурятии.«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей республики здесь работало, получало здесь высокие зарплаты», - подчеркнул Алексей Цыденов.Эгитинский ГОК в 2021 году вышел на промышленное производство, общий объем инвестиций на 1 января 2021 года суммарно превысил 2,2 млрд рублей, производится добыча руды, переработка, произведено 120 тысяч тонн готовой продукции.«На сегодняшний день предприятие вышло в полноценный производственный цикл. Выпускаемая продукция высокого качества, заказчики также подтвердили качество продукции, а также готовность ее приобретать, в числе заказчиков госкорпорация Росатом. У предприятия есть и экспортный потенциал», - отметил Алексей Цыденов. Как сообщал «Номер один» , Эгитинское месторождение плавикового шпата в Бурятии разрабатывает компания «Друза». Флюорит или плавиковый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике. Плавиковошпатовый (флюоритовый) концентрат – это продукт обогащения плавикового шпата (флюорита). Применяют в качестве сырья для производства плавиковой кислоты. Предназначен для изготовления сварочных материалов общего и специального назначения: электродов, порошковой проволоки, плавленых и керамических сварочных флюсов.Напомним,всего намерено вложить в проекты в Бурятии 18 млрд рублей. Инвестиции направляются в разработку Эгитинского месторождения флюорита, Урда-Гарганского месторождения кварца, Зун- Оспинского месторождения золота в Бурятии, сообщала пресс-служба компании. «Друза» - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области.Фото: egov-buryatia.ru

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