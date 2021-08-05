Житель Бурятии, заживо сжегший односельчанина, предстанет перед судом

В ходе ссоры он запугивал приятеля, облив его бензином и поднося к нему зажигалку



В Бурятии завершено расследование дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Обстоятельства трагедии шокируют.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Белоозерск Джидинского района. В гости к нему 24 мая этого года пришел сосед, с которым они стали употреблять спиртные напитки в летней кухне. Днем на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между мужчинами произошла ссора.



В ходе нее хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, стал подносить к нему горящую зажигалку. Пропитанная горючей жидкостью одежда сразу вспыхнула и почти вся сгорела на теле потерпевшего. Обвиняемый пытался сбить пламя одеялом, затем водой, в это время его жена вызвала скорую медицинскую помощь. Обгоревшего 41-летнего мужчину госпитализировали, но из-за обширных ожогов врачам не удалось спасти ему жизнь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





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