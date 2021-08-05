Жительнице Бурятии не удалось взыскать с властей ущерб за ДТП с коровой

Как выяснилось, местные власти отвечают только за безнадзорных собак





Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к администрации Селенгинского района и сельского поселения «Нижнеубукунское». Женщина просила взыскать материальный ущерб, причиненный ее машине в результате столкновения с коровой. Хозяина животного установить не удалось.

Рассмотрев заявление, Гусиноозерский городской суд отказал женщине в иске. Судья пришел к выводу, что законодательство не возлагает на органы местного самоуправления обязанности по отлову и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных, расходы для решения этого вопроса в их бюджеты не заложены. Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ, подобного рода ущерб должен возмещать именно собственник животного.Пострадавшая с таким решением не согласилась и обжаловала его в Верховный суд Бурятии. Но и там получила отказ.«Жалоба истца о неисполнении ответчиками обязанности по отлову сельскохозяйственных животных основана на неправильном толковании норм материального права. Согласно п. 3 ст. 2 Закона РБ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных», под безнадзорными животными в настоящем законе понимаются только собаки», - отметили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»