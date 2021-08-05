В Улан-Удэ «Водоканал» продолжает проводить массовую дезинфекцию на Батарейке

Дома и дворы частного сектора этого микрорайона пострадали в результате аварии коллектора



В Улан-Удэ муниципальный «Водоканал» вывез на специальные полигоны более 80 тонн зараженного грунта и габаритного мусора



Первичная дезинфекция проведена также силами сотрудников «Водоканала». Работы по расчистке дворовых территорий, отсыпке улиц продолжаются. С сегодняшнего дня дезинфекцией подвалов, дворов и домов занимается республиканский Центр гигиены и эпидемиологии.



«Грубая дезинфекция нужна для того, чтобы обезвредить почву и те организмы, которые попали в нее вместе со сточной водой. Это процедура проводится для улучшения микробиологических показателей почвы. После дезинфекции земля может быть пригодна для растениеводства», – рассказал Алдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии.



Площадь участка, который попадает под дезинфекцию гипохлоритом кальция, составляет около 24 тысяч квадратных метров. Силами предприятия произведена расчистка 27 дворовых территорий, еще в трех домах была проделана уборка и расчистка пострадавших участков с полным снятием грунта.



При этом, 120 тонн чистого грунта завезено и распланировано «Водоканалом» по пострадавшим дворам. Центр гигиены и эпидемиологии также отобрал почву с пострадавшего участка для бактериологических и паразитических исследований.



Лаборатория питьевой воды предприятия производит регулярный отбор проб водоснабжения на водоколонках на соответствие санитарным нормам. Задача предприятия – следить за качеством холодной питьевой воды из распределительной (водопроводной) сети.



Для того, чтобы обезопасить жителей частного сектора микрорайона Батарейка, «Водоканал» не рекомендует использовать воду из частных скважин в питьевых и хозяйственных целях.



«Если на водоколонках наблюдаются устойчивые стабильные показатели пригодности воды в пищу, то со скважинами дела обстоят намного серьезней. Какие-либо документы на скважины у жителей микрорайона пострадавшего участка отсутствуют, и сказать о качестве воды, которая была до момента произошедшей технологической аварии сложно. В любом случае, вода из этих скважин изначально носила статус – технической, фактически не пригодной для питья», - говорит Галина Доржиева, начальник лаборатории «Водоканала».



По словам специалистов, большинство скважин располагаются на глубине всего 4 метра, что категорически недопустимо. А также - в шаговой доступности от выгребных ям и туалетов. Нестабильная паводковая обстановка и высокий уровень грунтовых вод тоже негативно сказываются на качестве питьевой воды.



Отметим, в следующий понедельник будет проведен вторичный отбор почвы для исследований. Если дезинфекционные мероприятия не дадут желаемого эффекта, то тогда, исходя из санитарных норм и правил, будут проводиться мероприятия по снятию верхнего слоя грунта с пострадавшего участка.



Ситуация по ремонтно-восстановительным работам на улице Асеева находится под контролем Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ и руководства «Водоканала».



На ликвидацию последствий технологической аварии уже потратили почти 900 тысяч рублей.



Напомним, напорный коллектор по ул. Асеева, 20 вышел из строя 14 июля из-за сильного ливня. Была создана специальная комиссия из представителей администрации Советского района, Комитета городского хозяйства, МУП «Водоканал» и МБУ «Комбинат по благоустройству». В настоящее время коллектор находится в исправном состоянии.



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ муниципальный «Водоканал» вывез на специальные полигоны более 80 тонн зараженного грунта и габаритного мусора после технологической аварии, произошедшей 14 июля из-за сильных проливных дождей, на напорном канализационном коллекторе по ул. Асеева, сообщили в администрации столицы Бурятии.Первичная дезинфекция проведена также силами сотрудников «Водоканала». Работы по расчистке дворовых территорий, отсыпке улиц продолжаются. С сегодняшнего дня дезинфекцией подвалов, дворов и домов занимается республиканский Центр гигиены и эпидемиологии.«Грубая дезинфекция нужна для того, чтобы обезвредить почву и те организмы, которые попали в нее вместе со сточной водой. Это процедура проводится для улучшения микробиологических показателей почвы. После дезинфекции земля может быть пригодна для растениеводства», – рассказал Алдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии.Площадь участка, который попадает под дезинфекцию гипохлоритом кальция, составляет около 24 тысяч квадратных метров. Силами предприятия произведена расчистка 27 дворовых территорий, еще в трех домах была проделана уборка и расчистка пострадавших участков с полным снятием грунта.При этом, 120 тонн чистого грунта завезено и распланировано «Водоканалом» по пострадавшим дворам. Центр гигиены и эпидемиологии также отобрал почву с пострадавшего участка для бактериологических и паразитических исследований.Лаборатория питьевой воды предприятия производит регулярный отбор проб водоснабжения на водоколонках на соответствие санитарным нормам. Задача предприятия – следить за качеством холодной питьевой воды из распределительной (водопроводной) сети.Для того, чтобы обезопасить жителей частного сектора микрорайона Батарейка, «Водоканал» не рекомендует использовать воду из частных скважин в питьевых и хозяйственных целях.«Если на водоколонках наблюдаются устойчивые стабильные показатели пригодности воды в пищу, то со скважинами дела обстоят намного серьезней. Какие-либо документы на скважины у жителей микрорайона пострадавшего участка отсутствуют, и сказать о качестве воды, которая была до момента произошедшей технологической аварии сложно. В любом случае, вода из этих скважин изначально носила статус – технической, фактически не пригодной для питья», - говорит Галина Доржиева, начальник лаборатории «Водоканала».По словам специалистов, большинство скважин располагаются на глубине всего 4 метра, что категорически недопустимо. А также - в шаговой доступности от выгребных ям и туалетов. Нестабильная паводковая обстановка и высокий уровень грунтовых вод тоже негативно сказываются на качестве питьевой воды.Отметим, в следующий понедельник будет проведен вторичный отбор почвы для исследований. Если дезинфекционные мероприятия не дадут желаемого эффекта, то тогда, исходя из санитарных норм и правил, будут проводиться мероприятия по снятию верхнего слоя грунта с пострадавшего участка.Ситуация по ремонтно-восстановительным работам на улице Асеева находится под контролем Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ и руководства «Водоканала».На ликвидацию последствий технологической аварии уже потратили почти 900 тысяч рублей.Напомним, напорный коллектор по ул. Асеева, 20 вышел из строя 14 июля из-за сильного ливня. Была создана специальная комиссия из представителей администрации Советского района, Комитета городского хозяйства, МУП «Водоканал» и МБУ «Комбинат по благоустройству». В настоящее время коллектор находится в исправном состоянии.Фото: ulan-ude-info.ru

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