«Водоканал» предупредил о липовых требованиях поверки счетчиков



В Улан-Удэ орудуют коммунальные мошенники, которые рассылают уведомления, требующие проведения срочной поверки или замены приборов учета воды, сообщила пресс-служба «Водоканала».



«Такая фирма как «Центр метрологии ЖКХ» не обращалась с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведения поверки индивидуальных приборов учета в МУП «Водоканал»», - отметили в пресс-службе.



В связи с этим, МУП «Водоканал» предостерегает всех потребителей о возможном мошенничестве.



При установке, замене, поверке приборов учета подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учета. Межповерочный интервал указан в паспорте прибора учета.

Всю интересующую информацию Вы можете получить, позвонив по многоканальному телефону Call-центра: 37-99-00.



Фото: ulan-ude-info.ru





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