В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал до 160 случаев

Однако он почти значительно превышает число выздоровевших за сутки - 90 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 53 595. Это на 160 случаев больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (26 302) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 714человек, за минувшие сутки – пятеро (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - два человека), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 118 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 220 человек.



В стационарах получают лечение 757 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 615. В отделениях реанимации находится 102 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 55 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ –42.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 755 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 47 903 (+90) человек, дополнительно сняты с наблюдения 462 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 063 койки: занято – 757, свободно – 306 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,2%.



За сутки проведено исследований от 2 568 человек, с нарастающим итогом – 1 282 711 человек.



Фото: pixabay.com



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