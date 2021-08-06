Более половины россиян готовы принять участие в выборах депутатов Госдумы

Самые популярные мотивы участия — гражданский долг, традиция и желание, чтобы голос был учтен



В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились, сообщает



Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Так же треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.



Ближе к дате голосования в 2016 году показатель декларируемой явки увеличился. В сентябре 2016 года уже 63% россиян декларировали уверенность в принятии участия в выборах, из них 44% были твердо уверены. Одна пятая часть опрошенных (19%) не планировали принять участие в выборах. Еще 16% на тот момент опроса не определились со своим участием в выборах.



Самые популярные мотивы участия в выборах — гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).



Граждане старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был учтен (27%).



Вместе с тем отметим, согласно данным мониторингового



Фото: «Номер один» В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились, сообщает ВЦИОМ Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Так же треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.Ближе к дате голосования в 2016 году показатель декларируемой явки увеличился. В сентябре 2016 года уже 63% россиян декларировали уверенность в принятии участия в выборах, из них 44% были твердо уверены. Одна пятая часть опрошенных (19%) не планировали принять участие в выборах. Еще 16% на тот момент опроса не определились со своим участием в выборах.Самые популярные мотивы участия в выборах — гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).Граждане старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был учтен (27%).Вместе с тем отметим, согласно данным мониторингового опроса о социальной активности россиян, проведенного ВЦИОМ, показатель участия в выборах достиг наименьшего значения за 17 лет мониторинга (22%). С 2007 года наблюдается увеличение доли политически пассивного населения, заявляющей об отсутствии организаций, которым можно было бы доверять и в работе которых хотелось бы участвовать, а также ведущих за собой лидеров.Фото: «Номер один»

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