Туристы из Бурятии отказываются от отдыха в Сочи из-за обязательной вакцинации

С 1 августа курорты Краснодарского края фактически закрылись для непривитых граждан



Как отметили в улан-удэнских турагентствах, спрос сегодня на отдых в Краснодарском крае формируется лишь у тех, кто прошел полный цикл вакцинации, в основном это представители госструктур. Основная же масса обычных туристов выбирают другие регионы, Турцию и Египет, где обязательные прививки не требуются.



Напомним, что с 1 июля краснодарский губернатор разрешил отелям региона принимать туристов лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. А с 1 августа уже только с сертификатом о вакцинации. Теперь непривитым можно будет приехать в Сочи и Анапу, но получить при этом платный отрицательный ПЦР-тест. Но и в этом случае турист должен будет привиться на месте в течение трех дней со дня заселения. Иначе штраф в 30 тыс. рублей.



Поскольку в Бурятии большинство населения не привито и не горит желанием из-за предстоящего отдыха срочно колоть себе вакцину, то с начала лета, когда объявили новые правила «отдыха строгого режима», туристы начали массово отказываться от отпуска в Сочи.



- Сегодня в Краснодарский край из Бурятии едут только привитые граждане, поскольку проходить ПЦР-тесты и вакцинироваться на месте в течение трех дней желающих немного, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Многие туристы, ранее планировавшие побывать на Черном море, в итоге выбрали Турцию, предложившую более комфортный и менее затратный отдых. Как отметила эксперт, на высокий спрос на туры в Турцию с прямым перелетом из Иркутска не повлияли даже массовые пожары в этой стране.



Добавим, что ехать прививаться в Краснодарский край довольно рискованно. Долгий перелет, смена часовых поясов, акклиматизация и одновременная вакцинация в Сочи может вызывать осложнения у ослабленных туристов.



Впрочем, сегодня туристическое сообщество Бурятии больше волнует вопрос, распространят ли пилотный опыт тотальной вакцинации приезжающих туристов на республику. Дело в том, что Бурятия все чаще берет на себя функцию лидера в антиковидных ограничениях и легко может подхватить эстафету у Краснодарского края. И тогда регион будет выглядеть позитивно в глазах Москвы, но потеряет в доходах.



- Это не исключено, если такое решение об обязательной вакцинации туристов, как обычно, без оценки позиции туристической отрасли, распространят не только на Бурятию, но и на всю страну, - убежден Анатолий Думнов, экс-руководитель территориального управления РосОЭЗ по РБ. - В этом случае удар по туризму трудно даже предсказать, ведь это не решит ни одной проблемы, но добавит массу других. Прежде всего уменьшится инвестиционная привлекательность, значительно сократится и поток иногородних туристов на Байкал, а у населения, занятого обслуживанием отрасли, снизятся доходы.



Впрочем, «нецивилизованный» туризм на Байкале от этого не пострадает. Ведь для заселения в палатку ПЦР-тест и сертификат вакцинации не требуются. И поток автомобилистов из других регионов в случае введения ограничений в Бурятии не уменьшится.



Пока же успешным опыт Краснодарского края трудно назвать - с июня, когда объявили новые жесткие ограничения для туристов, число заболевших COVID-19 в регионе выросло в два раза, до 264 человек в сутки.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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