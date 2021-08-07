В Улан-Удэ правительственное учреждение задолжало «управляшке»

Примерно 60 тысяч рублей не оплатил головной офис МФЦ



60 тыс. рублей – примерно такую сумму задолжал головной офис МФЦ управляющей организации, занимающейся содержанием и ремонтом многоквартирного дома, в котором находится компания. Добиваться выплаты долга трехлетней давности «управляшка» планирует через суд.



Предотвратили жилищную катастрофу



Три года назад управляющая компания «Элитория» зашла на новый свой объект – многоквартирный дом по улице Ключевской, 76А. И с первых же дней, мягко говоря, удивилась тому, с чем пришлось столкнуться на новом месте. Проблем в доме оказалось много: протекающие крыши, промерзание здания, неработающая система пожаротушения и многое другое. Но самая главная из них, требовавшая оперативного решения, была связана с насосами.



- Мы заходим на дом, и выясняется, что там вообще нет циркуляционных насосов для подачи отопления. Хотя уже стоял сентябрь и нам нужно было запускаться. Мы быстро организовали собрание. Большинство собственников проголосовали за то, чтобы купить насосы. В противном случае подключить дом к отоплению бы не удалось и он был бы заморожен. И тогда порядка 500 собственников (380 квартир) могли остаться без тепла, потому что и нормальный резервный насос в доме тоже отсутствовал. Один резервный насос бэушный стоял, но не известно, как бы он себя показал во время отопительного сезона. Понятно, что запускаться с одним сомнительным насосом нельзя. Если он встанет в холодный период, то можно разморозить весь дом. А на его заказ и установку требуется время, - разъясняет ситуацию Марина Николенко, директор управляющей организации «Элитория».



Директор написала гарантийные письма, поговорила с директорами крупных организаций, поставляющих такие насосы. Всю работу удалось сделать быстро.



- Общая смета составила почти 625 тыс. рублей. Собственники квартир приходили, сдавали деньги в складчину. Тем, кто сразу не мог рассчитаться, сделали начисления через ЕИРЦ, - говорит Марина Николенко.



В итоге постепенно расплатились все, кроме самого крупного собственника – офиса МФЦ, занимающего 2306 квадратных метров в жилом доме.



- Мы полностью собрали теплоузел, смонтировали, сдали в ТГК-14, после чего получили паспорт готовности. Это говорит о том, что всю работу выполнили надлежащим образом. А в МФЦ постоянно говорят о том, что им не хватает каких-то документов. Хотя у нас есть протокол общего собрания, смета расходов, договоры все. Мы писали им не одно письмо по этому поводу. Потом мне бухгалтер объясняет, что они бюджетники, им нужно прикреплять эти документы куда-то. Что нужно сделать запрос, внести эти расходы на обсуждение на сессии в Народном Хурале. Но ведь прошло уже три года, неужели за это время нельзя было все это сделать? - удивляется Марина Николенко.



С позиции бюрократии



Заместитель руководителя ГБУ «МФЦ РБ» Егор Рютин, в свою очередь, уверяет, что неоплата происходит исключительно по вине самой управляющей организации.



- Не оплатили, потому что управляющая организация не предоставляет документы должным образом. Подтверждающих документов до настоящего момента о том, что это оборудование было заменено, закуплено, не было. Сейчас предоставили, но тоже с ошибками. Попросили их исправить, ведется переписка.



По словам Егора Рютина, платить они готовы. Если все будет оформлено так, как нужно.



Жители дома возмущены как позицией МФЦ, так и затянувшимися сроками ожидания.



- Я возмущена тем, что все жильцы оперативно проголосовали и оплатили, а самый крупный собственник три года как не платит. В тот момент для нас, именно собственников жилых помещений, было очень важно установить оборудование и запустить отопление, иначе были бы печальные последствия. Руководство же МФЦ постоянно затягивает голосование, всегда пользуясь и манипулируя своим голосом (2300 квадратных метров – это 2300 голосов). То есть тут видно безразличное отношение к обычным людям, семьям с детьми, проживающим в этом доме, - считает председатель Совета дома Нина Болотова.



По словам Нины Болотовой, в доме проживает много малоимущих, людей с ограниченными возможностями по здоровью, но увиливать годами от оплаты долга никому из жителей в голову не приходит.



- Например, у нас член Совета одна воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, но всегда оперативно реагирует и платит, так же как и пенсионеры, инвалиды. А бюджетная организация, учредителем которой является правительство Республики Бурятия, не может три года оплатить, притом что все услуги получает в полном объеме. Все происходящее напоминает искусственное затягивание вопроса, который на самом деле не стоит и выеденного яйца. Как и сама сумма долга. Неужели для такой крупной компании, как МФЦ, чьим учредителем является само правительство Республики Бурятия, сумма в 60 тыс. рублей является чем-то заоблачным? – размышляет председатель Совета дома.



Если в ближайшее время вопрос не будет решен мирным путем, управляющая организация готова идти в суд. Претензия уже направлена руководству МФЦ.



- Мы со своей стороны все обязательства выполнили, все установили, поставили даже больше, чем есть в смете. Почему должны уговаривать должников оплатить то, что они и так обязаны сделать? Другие собственники и арендаторы (например, магазин «Титан»), а также другие нежилые крупные помещения уже все оплатили. Остался только один МФЦ. Я так и сказала заместителю директора: «Вы делаете все, чтобы не оплачивать. Видимо, тянете, чтобы потом, если что, сказать, срок исковой давности – три года - уже прошел». Эти бесконечные переписки, вопросы не заканчиваются - все это по кругу длится уже годами. Словом, я устала слушать отговорки, и мы на днях подаем исковое заявление в суд.



На суде (если до него дойдет) «управляшка» планирует взыскать с должника не только основную сумму долга, но и пени, накапавшие за все это время.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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