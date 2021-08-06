Монголия намерена создать стекольное производство

Компания «Эрдэсплазм» займётся развитием и управлением профильного технопарка



Компания «Эрдэсплазм» получила специальную лицензию на пять лет на управление производственно-технологическим парком по производству стекла и изделий из него, сообщает

В связи с этим кабмин страны поручил соответствующим министрам оказать «Эрдэсплазм» профессиональное и методическое сопровождение строительства инфраструктуры нового парка с использованием экологически чистых и передовых технологий.



Монголия импортирует сто процентов потребляемого стекла и стеклянных изделий. Из них около 80% из Китая. По состоянию на 2020 год страна осуществила закупку 21 вида продукции из стекла на сумму 55 млн долларов.



Новый технологический парк будет иметь мощность производства импортозаменяющих видов стеклянных изделий на более 50 млн долларов в год. В первую очередь планируется ввести в эксплуатацию стеклотарный завод, производственная мощность которого составит почти 70 тонн продукции в сутки. Кроме того, в документации строительства парка предусмотрена вторичная переработка стеклянных отходов Улаан-Батора до 30 процентов для производства конечной продукции.



Парк будет возведен на территории столичного района Багахангай и состоять из трех промышленных зон.



Ожидается, что доходы стеклотарного завода от продажи составят в среднем 48 миллиардов тугриков в год, и он сконцентрирует в государственный и местный бюджеты в среднем 10 миллиардов тугриков налогов и создаст более 380 новых рабочих мест.



Напомним, некогда Бурятия была ведущим производителем стекла в Восточной Сибири. Улан-Удэнский стекольный завод являлся крупнейшим предприятием отрасли. Он поставлял продукцию внутри страны и на экспорт, обладал высококвалифицированными кадрами. Завод начал работу в 1935 году и проработал до 1994 года, когда началась эпоха «дикого» рынка. Предприятию нужна была господдержка из-за резкого роста цен на мазут, которым топили производственные печи. Однако власти республики, чьей бюджет сам трещал по швам, отказали в деньгах.



Впрочем, интереснее другое – с того времени речи о возможном возрождении стеклозавода (или разработке инвестпроекта возрождения) не идет, хотя Бурятии обладает запасами сырья для такого производства. Впрочем, видимо, стекло скоро будем покупать в Монголии.



Фото: montsame.mn Компания «Эрдэсплазм» получила специальную лицензию на пять лет на управление производственно-технологическим парком по производству стекла и изделий из него, сообщает МОНЦАМЭ В связи с этим кабмин страны поручил соответствующим министрам оказать «Эрдэсплазм» профессиональное и методическое сопровождение строительства инфраструктуры нового парка с использованием экологически чистых и передовых технологий.Монголия импортирует сто процентов потребляемого стекла и стеклянных изделий. Из них около 80% из Китая. По состоянию на 2020 год страна осуществила закупку 21 вида продукции из стекла на сумму 55 млн долларов.Новый технологический парк будет иметь мощность производства импортозаменяющих видов стеклянных изделий на более 50 млн долларов в год. В первую очередь планируется ввести в эксплуатацию стеклотарный завод, производственная мощность которого составит почти 70 тонн продукции в сутки. Кроме того, в документации строительства парка предусмотрена вторичная переработка стеклянных отходов Улаан-Батора до 30 процентов для производства конечной продукции.Парк будет возведен на территории столичного района Багахангай и состоять из трех промышленных зон.Ожидается, что доходы стеклотарного завода от продажи составят в среднем 48 миллиардов тугриков в год, и он сконцентрирует в государственный и местный бюджеты в среднем 10 миллиардов тугриков налогов и создаст более 380 новых рабочих мест.Напомним, некогда Бурятия была ведущим производителем стекла в Восточной Сибири. Улан-Удэнский стекольный завод являлся крупнейшим предприятием отрасли. Он поставлял продукцию внутри страны и на экспорт, обладал высококвалифицированными кадрами. Завод начал работу в 1935 году и проработал до 1994 года, когда началась эпоха «дикого» рынка. Предприятию нужна была господдержка из-за резкого роста цен на мазут, которым топили производственные печи. Однако власти республики, чьей бюджет сам трещал по швам, отказали в деньгах.Впрочем, интереснее другое – с того времени речи о возможном возрождении стеклозавода (или разработке инвестпроекта возрождения) не идет, хотя Бурятии обладает запасами сырья для такого производства. Впрочем, видимо, стекло скоро будем покупать в Монголии.Фото: montsame.mn

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