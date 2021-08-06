В Бурятии возбуждено 14 уголовных дел по хищениям бюджетных средств

Всего за полгода выявлено 657 нарушений в бюджетной сфере



В первом полугодии 2021 года прокуратура Бурятии выявила 657 нарушений бюджетного законодательства.

«Пресекались факты ненадлежащего планирования расходов бюджета, несоблюдения порядка распределения субсидий, нецелевого использования бюджетных средств. К примеру, по итогам рассмотрения представления прокуратуры, внесенного министру здравоохранения Бурятии, в бюджет дополнительно заложено 150 млн. рублей для обеспечения гражданами лекарствами», - рассказали в надзорном ведомстве.



В Заиграевском и Закаменском районах прокуроры установили факты направления средств дорожных фондов на оплату труда работников и уплату страховых отчислений. В этой связи за нецелевое расходование средств бюджета три лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.



По материалам прокурорских проверок в связи с хищением и иными фактами неправомерного использования бюджетных средств возбуждено 14 уголовных дел.



К примеру, расследуется уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из учреждений Бичурского района. Путем начисления работникам завышенной по сравнению со штатным расписанием зарплаты женщина похитила 1,6 млн рублей



Фото: «Номер один» «Пресекались факты ненадлежащего планирования расходов бюджета, несоблюдения порядка распределения субсидий, нецелевого использования бюджетных средств. К примеру, по итогам рассмотрения представления прокуратуры, внесенного министру здравоохранения Бурятии, в бюджет дополнительно заложено 150 млн. рублей для обеспечения гражданами лекарствами», - рассказали в надзорном ведомстве.В Заиграевском и Закаменском районах прокуроры установили факты направления средств дорожных фондов на оплату труда работников и уплату страховых отчислений. В этой связи за нецелевое расходование средств бюджета три лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.По материалам прокурорских проверок в связи с хищением и иными фактами неправомерного использования бюджетных средств возбуждено 14 уголовных дел.К примеру, расследуется уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из учреждений Бичурского района. Путем начисления работникам завышенной по сравнению со штатным расписанием зарплаты женщина похитила 1,6 млн рублейФото: «Номер один»

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