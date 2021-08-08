Жители Улан-Удэ судятся с «Бургражданстроем» из-за дефектов в новостройках

В ответ на просьбы устранить недостатки в квартирах от жильцов попросту отмахиваются



«Номер один» уже не раз писал о некачественно строящемся жилье в Улан-Удэ. В этих историях поражает отношение строительных компаний к людям – в ответ на просьбы устранить недостатки в квартирах от них отмахиваются. На сей раз своих клиентов проигнорировал «Бургражданстрой».



Из самых дешевых материалов



Жалуются на качество постройки новоселы сразу нескольких микрорайонов. Все эти дома возведены компанией «Бургражданстрой». Как правило, жалобы похожи – жильцам холодно за промерзшими стенами, крыши протекают, вентиляция сделана с нарушениями, не благоустроена придомовая территория, при отделке используются некачественные материалы.



Так, у одной из жительниц новостройки к застройщику накопился целый ряд претензий. Подвальное помещение в ее доме засыпано песком и мусором, транзитные вентиляционные каналы, идущие через квартиры, изолированы неполностью, что приводит к нарушению звукоизоляции и теплоизоляции. Конструкция чердака имеет дефекты и повреждения. Кровля застелена в нарушение установленных правил, не выполнен требуемый нахлест листов металлочерепицы, подвесные желоба и водостоки установлены некачественно. Придомовая территория и подъездные пути к дому не обустроены, бетонная отмостка по периметру многоквартирного дома не соответствует проекту.



Соседка женщины в исковом заявлении к строительной компании просит заменить входную дверь в квартиру, поменять стеклопакеты ПВХ на балконе и кухне, заменить запорную фурнитуру и ручки на окнах, буксы регулирования подачи отопления на более качественные, организовать независимый воздухообмен жилого помещения комнаты при помощи устройства систем принудительной вентиляции, устранить зазор между отливом и профилем оконного блока. Также она требует устранить недостатки по общедомовому прибору учета отопления и горячей воды, протечку крыши, заменить водоотводы и установить их дополнительно по углам дома, а также отлетевшие ручки на окнах в подъезде, залить полы в подвале согласно проекту, утеплить двери подвальных помещений и многое другое.



Кроме того, обе женщины требовали компенсации морального вреда за предоставленные неудобства.



В суде выяснилось, что истицы не раз обращались с заявлениями об устранении недостатков. Так, в порядке досудебного урегулирования спора они писали претензии на имя генерального директора «Бургражданстроя» Владимира Муравского, однако компания никак не отреагировала на письма заявительниц.



Суд, чтобы избавиться от сомнений, назначил строительно-техническую экспертизу. После тщательного осмотра и изучения проектной документации эксперты пришли к выводу, что замечания жителей соответствуют реальности – в доме много недоделок и недочетов. В частности, в квартире одной из истиц есть замечания по системе вентиляции. Устранить их можно только через демонтаж стены в туалете и коридоре, также для ремонта необходимо убрать змеевик. В подвале необходимо забетонировать полы, оштукатурить стены, потолки, сделать шпаклевание и покрасить.



Эксперт установил, что вместо пластиковых окон из алюминиевых сплавов установили окна и двери из поливинилхлорида. Помимо того, что окна сделаны из более дешевого материала, они оказались еще и с браком: запорная фурнитура низкого качества, часть пластиковых элементов потрескалась и обломилась, в стеклопакетах есть разводы и грязь. Входные двери, по заключению эксперта, не соответствуют марке входных дверей, принятых по проекту.



«В ходе осмотра электрощитовой при включении электроприборов отключались автоматы защиты, происходило замыкание. Причина дефекта – установка некачественных автоматов защиты, некачественное выполнение разводки проводов и подключение в распределительных коробках в квартире. Обустройство придомовой территории не соответствует проекту: не выполнена планировка за домом, нет озеленения, не сделаны подъездные пути, нет площадки для отдыха, хотя в проектной документации все это заявлялось», - следует из решения суда.



Комфорт своими силами



Женщины, поняв, что застройщик не собирается устранять свои огрехи, взялись за ремонт сами. Так, одна из жительниц новостройки наняла электрика, оценившего свою работу в 30 тыс. рублей, также пришлось покупать строительные материалы почти на 15 тысяч. Чтобы решить проблему с протекающей крышей, истица наняла мастера, который положил настил на сквозные проколы от саморезов на крыше, забил профлисты вдоль трещин на кровле, замазал потолок вокруг труб воздухоотведения в месте, где была протечка. На свои деньги жительница купила и входные двери, а также заказала новые окна.



Суд решил исковые требования женщин удовлетворить частично. «Бургражданстрой» обязали заменить входную дверь в квартиру, поменять запорную фурнитуру на окнах, установить вентиляцию согласно проекту, установить радиаторы отопления при входе в подъезд в соответствии с проектом, заменить автоматы электроэнергии на качественные, устранить недостатки по крыше дома и многое другое – сделать все то, о чем просили новоселы.



Как рассказал «Номер один» представитель одной из истиц юрист Александр Ябжанов, застройщик решил обжаловать решение районного суда в Верховном.



Отметим, недавно завершилось рассмотрение иска еще одной улан-удэнки к «Бургражданстрою». Она жаловалась на промерзание стен и ненадлежащую теплоизоляцию. В частности, зимой в квартире истицы промерзали стены со стороны улицы, образовывалась наледь и конденсат, температура воздуха в квартире была ниже допустимой, на обоях появилась плесень. Суд обязал застройщика устранить недостатки в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.



Примечательно, что чем активнее застраивается Улан-Удэ, тем больше подобных историй. Что говорит о довольно слабом строительном контроле. Ведь жители, заплатившие немалые деньги за жилье (особенно теперь, когда цена за «квадрат» взлетела до невиданных высот), хотят получить качественные квартиры. Но на деле часто оказывается иначе.



Лариса Ситник, «Номер один».

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