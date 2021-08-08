Возле Байкала снесут сотни домиков

Силовики взялись за очистку дельты Селенги от самовольных и не только строений



Несколько сотен домиков, самовольно построенных на берегу Байкала, отныне подлежат сносу. Этого добилась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая прошла все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда России. Однако на этом силовики не останавливаются, и уже сейчас разгораются новые конфликты с чиновниками, распоряжающимися участками на побережье по своему усмотрению.



«Хижины» обречены



В отношении природных ресурсов Бурятия мало чем владеет. Даже на своей территории. Самый яркий пример - Байкал. Как бы ни хвалились им жители республики, но это уникальное озеро является федеральной собственностью. И главный его приток река Селенга тоже.



Ужесточение надзора за происходящим около Байкала и в нем является трендом последних лет. Работа идет по многим направлениям. Введен почти тотальный запрет на лов байкальского омуля, заметно усилены технические возможности рыбоохраны. Вновь стартовала кампания по строительству очистных сооружений. Расторгнуты договоры аренды лесных участков с лесозаготовителями (им выдают компенсационные участки в других местах республики). Идет борьба с гостиницами у Байкала, построенными с нарушениями.



Сейчас набирает мощь новая кампания. Речь о ликвидации разных непонятных домиков, «хижин», рыбацких «сарайчиков» в огромной дельте Селенги (Кабанский район). Силовики идут как каток-асфальтоукладчик, который, как известно, мало что может остановить.



Устье Селенги - крупнейшая внутренняя дельта планеты. Она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Роль ее для живых организмов переоценить невозможно. Она поддерживает численность нескольких сотен видов птиц и сама по себе представляет неповторимое зрелище – разветвленную сеть проток с участками суши, которые являются нетронутыми природными территориями, говорят в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Ведомство указывает, что самовольное размещение в дельте реки строений охотников и рыбаков, возведенных в том числе с использованием шлака и иных материалов, негативно влияет на водный объект, способствуя его загрязнению.



В ближайшем будущем там должны ликвидировать несколько таких «опорных точек». Республиканские чиновники не хотели бороться с указанными «хижинами на природе», активно сопротивляясь прокуратуре. Но недавно силовики одержали окончательную победу.



«Бой» у Заимки Фирса



По нашей информации, таких строений в дельте Селенги насчитывается около 200, описали «Номер один» в прокуратуре общее положение дел.



Грядущая ликвидация нескольких хижин дяди васи, о чем говорилось чуть выше, станет результатом длинной истории, в ходе которой правоохранители смачно «укатали» министерство природных ресурсов Бурятии и федеральные Росводресурсы.



Самоволки обнаружены при обследовании дельты Селенги, невдалеке от протоки Старое русло. Неизвестные лица неплохо обустроились. Комиссия из представителей ряда госорганов выявила, что в местности Заимка Фирса находится деревянное дощатое строение 4х6 метров на автомобильных шинах с насыпью из шлака.



Невдалеке также было бетонное капитальное строение на бетонном фундаменте и два металлических контейнера на деревянных шпалах с насыпью из шлака на площади 35 квадратных метров. Обнаружены и стройматериалы. Все сфотографировали, засняли на видео.



Права собственности на объекты ни за кем не зарегистрированы. Факт существования строений расценен как бездействие минприроды Бурятии. От чиновников потребовали организовать мероприятия по охране водного объекта (путем освобождения от самовольно возведенных строений).



Министерство увиливало как только могло. Так, оно заявило, что не имеет обязанности сносить самоволки на территории федерального значения и является для этого ненадлежащей стороной-ответчиком. Однако выяснилось, что полномочия РФ по охране водных объектов в федеральной собственности переданы Республике Бурятия.



Кроме того, изучение фактов показало, что строения находятся фактически на землях водного фонда (в границах водного объекта). Да, в определенное время они стоят на суше. Но высота земельных участков – ниже среднемноголетнего уровня воды, то есть они покрываются водой. С тем, что на этих участках запрещено строить подобные хижины, согласился и Байкальский институт природопользования СО РАН, выдав свое заключение.



Охрана федеральных Байкала и Селенги требует денег. РФ передала республике полномочия и, значит, должна выдавать средства на их реализацию. Это обычно называют финансовым сопровождением переданных полномочий.



Просто надо определить сумму субвенции, обосновать расчеты и согласовать с ведомствами РФ. Если вдруг потребуется больше денег, то можно ходатайствовать о дополнительном финансировании из нераспределенного фонда федерального агентства водных ресурсов. И деньги можно получать не только по субвенции, но и даже по отдельным заявкам. Ничего фантастического тут нет, рутинная чиновничья работа.



Как отметили «Номер один» в прокуратуре, в мае 2019 года районный суд удовлетворил их иск. Проигравшая сторона обжаловала вердикт в Верховном суде республики, но безуспешно. Упорство ее было потрясающим. В очередной инстанции она даже смогла «опрокинуть» решения судов республики.



Это был единственный проблеск надежды для минприроды республики и Росводресурсов. Тогда суд почему-то решил, что снос данных самоволок в дельте Селенги не является мероприятием по охране водного объекта. Все закончилось лишь в Верховном суде России.



- По нашему представлению Верховный суд РФ рассмотрел дело, не согласился с выводами кассационного суда и признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. То есть в деле поставлена точка» - сказала нашему изданию Наталья Рягузова, старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.



Убирайте самоволки, господа



Противостояние завершилось лишь весной 2021 года. Сопротивлявшихся бурятских чиновников заставят ликвидировать строения в селенгинской дельте.



В настоящее время в минприроды республики внесено прокурорское представление о принятии мер по выявлению всех самовольных строений в дельте и их сносу. Как говорилось выше, хозяйственное освоение зашло достаточно далеко, прокуратура считает, что там существует уже около 200 разных нелегальных строений.



- Исполнение судебного акта и представления находится на контроле, - заверила читателей «Номер один» Наталья Рягузова.



По результатам рассмотрения представления решается вопрос о направлении в Москву бюджетных заявок о финансировании мероприятий из федерального бюджета. Как сообщили в минприроды республики, сейчас размер суммы, которую надо запросить, еще не определен, идет расчет.



Скрестили копья



Селенгинская дельта находится в активной «разработке» силовиков. Думаем, что противостояния там будут регулярными. Уж очень притягательны берега Байкала. Один из последних случаев таков: силовики выявили, что в марте нынешнего года власти Кабанского района предоставили гражданам в пользование земельный участок под размещение лодочной станции.



Заинтересанты активно взялись за освоение территории: когда пришли проверяющие, на земле уже возвели ряд хозяйственных строений. Что противоречит режиму охраны этой ценной территории, посчитали в прокуратуре.



Предоставленный земельный участок расположен ниже среднего многолетнего уровня реки и фактически покрывается водой, поэтому подлежит отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Распоряжаться такой территорией муниципалитет не вправе, убеждена прокуратура.



Главе районной администрации внесено представление с требованием отменить постановление о предоставлении участка, а также принять меры к исключению в будущем совершения подобного. Однако администрация Кабанского района отстаивает свою точку зрения.



- Представление находится на рассмотрении. У нас есть срок до 19 августа. Мы считаем, что прокуратура здесь не совсем права. Для того чтобы у нас были предметные данные, планируем привлечь кадастрового инженера, который определит точные высоты по участку, - сказал «Номер один» представитель районных властей.



Затем муниципалитет планирует передать эту информацию в природоохранную прокуратуру.



В том же месте, совсем рядом, уже есть ряд земельных участков, ранее предоставленных, есть договоры аренды на 49 лет, участок для личного подсобного хозяйства. И договоры никто не отменял, отметил официальный Кабанск.



По словам муниципалов, все началось с того, что претензии по участку под лодочную станцию предъявил Росреестр.



Но они ссылались не на земли водного фонда, а на перечень запрещенных видов деятельности в водоохранной зоне озера Байкал – запрещена стоянка транзитных транспортных средств. Мы дали ответ, что лодочная станция не является такой стоянкой, это другая категория. После этого включилась прокуратура. Но она применила другое обоснование, рассказали в райадминистрации.



Не знаем, чем закончится спор Кабанского района с силовиками, но полагаем, что в целом построек в уникальной дельте станет значительно меньше. Если у кого-то есть самоволка, то вывозите ее оттуда. Не заберете - тогда все будет уничтожено, стоит только РФ выделить финансирование.



Петр Санжиев, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.