В Бурятии неизвестные объявили войну стендам лесников в тайге

Противопожарные аншлаги и информационные баннеры рвут, ломают и превращают в мишени



В Заиграевском районе Бурятии недалеко от села Горхон неизвестные повреждают противопожарные аншлаги и информационные баннеры, установленные в лесу, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Во всем лесничестве висят спокойно, никому не мешают, а тут испортили сразу 10 аншлагов. Баннер с указанием лесного питомника вообще превратили в мишени, остальные изрезали, разорвали полотно, спилили столбы, на которых аншлаги держались. Очень неприятно, когда так относятся к чужому имуществу» - делится Олег Зубакин, лесничий Хандагатайского лесничества.



Сотрудники Хандагатайского лесхоза установили аншлаги вновь – обновили щиты и поставили столбы. Сейчас они надеются, что больше такого хулиганства не повторится.

Подобные случаи замечены и в других районах республики – в Баргузинском районе неизвестные порвали информационный щит с указанием номера телефона горячей линии лесной охраны и натянули его лицевой стороной на столб. В Бичурском районе в информационном аншлаге с призывом сохранять чистоту и порядок в лесу, злоумышленники проделали дыру.



Все аншлаги и информационные баннеры обновлены. Информационные стенды, баннеры и щиты в лесах нужны, прежде всего, для воспитания экологической культуры у жителей и гостей республики, отмечают в РАЛХ.



Фото: РАЛХ





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