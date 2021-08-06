В Бурятии «фронтовики» нашли мелочи, мешающие счастью

Созданный в честь него в Тарбагатае парк с летней эстрадой стал жертвой пандемии





В Бурятии активисты Народного фронта выявили ряд недочетов на «Аллее счастья» в Тарбагатае. Местным властям рекомендовали оперативно устранить замечания, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



«Аллея счастья» появилась в селе Тарбагатай в 2020 году. Это реконструированная территория существовавшего еще в советское время парка отдыха. Работы по восстановлению любимого мест отдыха на селе проводились в рамках и на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в которую райцентр Тарбагатайского района вступил еще в 2018 году. С помощью спонсоров жители построили большую летнюю сцену для проведения мероприятий, в рамках программы удалось сделать для нее красивый «задник» с тамбуром для выхода артистов.



На момент рейда Народного фронта в рамках проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды» в парке была уложена тротуарная плитка и были установлены фонари, которые находились полностью в рабочем состоянии. Общее впечатление было скорее позитивное, однако не обошлось и без замечаний.



Так, бордюры у пешеходной дорожки в нескольких местах крошатся, большая сцена в настоящее время представляет опасность для проведения массовых мероприятий – некоторые доски неустойчивы, прогибаются и не закреплены. Пространство за сценой, которое служит местом для переодевания артистов, а также для установки реквизита разрушено: зияет огромная дыра в полу, которую местные вандалы превратили в свалку отходов. Как пояснили представители местной администрации, уже два года сцена не используется из-за коронавирусных ограничений, а потому к ее ремонту еще не приступали.



На нескольких малых архитектурных формах в местах сварки деталей проступила ржавчина, на одной из металлических декоративных форм общественники нашли прикрепленную открытую розетку с удлинителем, вероятно, для включения гирлянды. По мнению общественников, розетка при намокании после атмосферных осадков может стать причиной либо замыкания, либо удара током кого-то из посетителей парка, что крайне небезопасно.



Кроме того, на территории «Аллеи счастья» расположена детская игровая площадка, которую установил местный ТОС. На площадке среди нового оборудования лежит выломанная шведская стенка, один из тренажеров сломан и не работает, два тренажера имеют следы вандализма, беседка в виде кораблика загажена бутылками.



По итогам рейда координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских отметил, что властями Тарбагатайского района была выбрана хорошая идея для обустройства общественной территории, однако исполнение могло быть лучше.



«Старую сцену необходимо либо демонтировать, либо отремонтировать в ближайшее время до начала проведения массовых мероприятий. Важно отработать с ТОСом вопрос по приведению в порядок детской площадки. Общее впечатление от парка неплохое, за ним стараются следить и содержать в чистоте, но здесь не хватает зеленых насаждений, мало кустарников и деревьев, хоккейная коробка требует восстановления. В целом заметно, что парк по какой-то причине не пользуется популярностью у жителей села – на момент рейда он выглядел заросшим травой, ее косили прямо при нас. Хотелось бы, чтобы этот парк стал местом притяжения и в будущем еще больше преобразился», - прокомментировал Дмитрий Замолотских.



По итогу рейда Народный фронт направил запрос в администрацию Тарбагатайского района с перечнем замечаний и рекомендациями по их устранению.



Фото: ОНФ



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