В Бурятии синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные

В Улан-Удэ снова пройдут дожди





По данным синоптиков, в субботу, 7 августа смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды в Бурятии. В большинстве районов республики пройдут дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер при грозах порывистый до 15-20 м/с.

В Улан-Удэ сегодня ночью и завтра утром дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +14,+16, завтра днем +19,+21.Фото: pixabay.com