В Улан-Удэ около ИК-2 задержан очередной «робин гуд»

Он хотел доставить заключенным 14 мобильников и пачку дрожжей





В Улан-Удэ сотрудниками исправительной колонии №2 на прилегающей к ней территории задержан очередной арбалетчик, намеревавшийся доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, сообщили в республиканском управлении ФСИН.



Задержанным оказался 28-летний мужчина, в ходе обыска у которого изъяты арбалет и две стрелы. В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, обнаружены 14 телефонов, комплектующие к ним и пачка дрожжей, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в учреждении.



В отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении.



Фото: УФСИН по Бурятии





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