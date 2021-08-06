06.08.2021
В Улан-Удэ около ИК-2 задержан очередной «робин гуд»

В Улан-Удэ около ИК-2 задержан очередной «робин гуд»

Он хотел доставить заключенным 14 мобильников и пачку дрожжей
В Улан-Удэ сотрудниками исправительной колонии №2 на прилегающей к ней территории задержан очередной арбалетчик, намеревавшийся доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, сообщили в республиканском управлении ФСИН.

Задержанным оказался 28-летний мужчина, в ходе обыска у которого изъяты арбалет и две стрелы. В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам,  обнаружены 14 телефонов, комплектующие к ним и пачка дрожжей, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в учреждении.

В отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении.

Фото: УФСИН по Бурятии

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