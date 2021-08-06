Власти Улан-Удэ нашли виновного в провале асфальта

При подключении дома подрядчик забыл закрыть задвижки крана



Провалы в асфальте по ул. Модогоева возникли по вине подрядной организации, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии. При подключении жилого подрядная организация, осуществляющая присоединение, забыла закрыть задвижки крана.



Сейчас на месте, где провалился асфальт, идут работы по засыпке ямы. Все полые места обследованы, после засыпки подрядчик восстановит асфальт. Сделать это обещано в максимально короткие сроки: сегодня или завтра в зависимости от погоды.



– По данному факту проводится проверка. По итогам будут применены санкции. Либо будет наложен штраф, либо административное взыскание, – отметил главный специалист отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Калачев.



Напомним, утром 5 августа у теплового колодца возле строящегося дома по ул. Модогоева, 8



– Причина установлена: при проведении технологического подключения подрядчик забыл закрыть задвижки. Понимание со стороны подрядчика есть, работы проводятся, – сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.



Фото: мэрия Улан-Удэ, паблик «Весь Улан-Удэ» Провалы в асфальте по ул. Модогоева возникли по вине подрядной организации, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии. При подключении жилого подрядная организация, осуществляющая присоединение, забыла закрыть задвижки крана.Сейчас на месте, где провалился асфальт, идут работы по засыпке ямы. Все полые места обследованы, после засыпки подрядчик восстановит асфальт. Сделать это обещано в максимально короткие сроки: сегодня или завтра в зависимости от погоды.Напомним, утром 5 августа у теплового колодца возле строящегося дома по ул. Модогоева, 8 обвалился асфальт , в образовавшийся провал угодили несколько машин. Для выяснения причины аварии была создана комиссия с представителями ТГК-14 и администрации района.– Причина установлена: при проведении технологического подключения подрядчик забыл закрыть задвижки. Понимание со стороны подрядчика есть, работы проводятся, – сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.Фото: мэрия Улан-Удэ, паблик «Весь Улан-Удэ»

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