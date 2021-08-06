В Улан-Удэ врачи спасли пожилую женщину с тромбом в головном мозге

Тромб удалили через бедро с помощью катетеров







15 июля в Региональный сосудистый центр РКБ им Семашко поступила 79-летняя женщина. У которой был диагностирован инсульт. У пенсионерки была нарушена речь, правая половина тела была почти полностью обездвижена.

Как сообщили в мизндраве Бурятии, компьютерная томография выявила нарушение кровообращения мозга, причиной которого стал тромб, перекрывший сосуд. На традиционное введение препаратов, растворяющих тромб, не было времени, поскольку с каждой потерянной минутой площадь поражения мозга могла увеличиться.«Врачи приняли решение использовать новую технологию - механическое удаление тромба из сосудов. Для этого, через прокол в бедре были подведены катетеры к сосудам головного мозга, с помощью специальных инструментов под рентген-контролем, тромбы были успешно удалены», рассказали в минздраве.Через час после операции у пациентки уже восстановилась речь и частично восстановились движения в правой половине тела. После 12 дней в отделениях реанимации и неврологии пациентка была выписана с благоприятным реабилитационным прогнозом на полное восстановление.Фото: минздрав Бурятии