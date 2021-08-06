Житель Улан-Удэ совершил две попытки изнасилования за один вечер

Он задержан и обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и в разбое



В Улан-Удэ 28 июля вечером на улице Пищевая неизвестный мужчина напал на молодую девушку, возвращавшуюся домой, похитил у нее мобильный телефон, совершил насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ (разбой), (насильственные действия сексуального характера) и (покушение на изнасилование), которые соединены в одно производство.



В ходе осмотра в кустах обнаружено место происшествия, откуда изъяты вещи потерпевшей и нападавшего, которые переданы экспертам для проведения соответствующих исследований и экспертиз. При отработке прилегающей местности в последующие дни сотрудники уголовного розыска полиции нашли местную жительницу, которая заявила, что в тот же вечер, часом раньше, на нее также напал мужчина и пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но его спугнули прохожие.



Потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы. Однако она узнала в нападавшем мужчине жителя одного из ближних общежитий и указала на него сотрудникам. Ее сведения помогли изобличить и задержать злоумышленника. В ходе допроса 28-летний мужчина дал подробные показания об обстоятельствах нападения на девушку и женщину, у него обнаружен и изъят похищенный у потерпевшей телефон. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, 28 июля около одиннадцати часов вечера 18-летняя девушка после прогулки с подругами возвращалась домой. На улице Пищевая со спины на нее напал неизвестный мужчина, который, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, выхватил у потерпевшей мобильный телефон стоимостью 55 тысяч рублей, после чего скрылся.



Девушка в панике побежала по тротуару домой. Однако спустя несколько метров путь ей вновь преградил тот же самый мужчина, который схватил потерпевшую, силой увел в кусты, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего пытался изнасиловать. Однако в этот момент к кустам приблизился прохожий, привлеченный криками. Он спугнул

злоумышленника, после чего проводил потерпевшую домой, откуда она позвонила в правоохранительные органы. Часом раньше практически в этом же месте обвиняемый напал на местную жительницу и также пытался совершить преступление против ее половой свободы, но не довел свой умысел до конца, так как его спугнули прохожие.



Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.