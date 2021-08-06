06.08.2021
Есть россияне, которые увидели позитив от пандемии во время отпуска

Есть россияне, которые увидели позитив от пандемии во время отпуска

Они «много сделали» на даче или не увидели большой конкуренции на курортах  

Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян, сообщает портал SuperJob, опросивший на эту тему всех федеральных округах 1600 трудоустроенных граждан, планировавших отпуска летом.

Коронавирус отрицательно повлиял на планы на летний отдых 22% россиян: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться». Причем чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет (26% против 19% среди опрошенных от 45 лет).

Большинство же респондентов отметило, что пандемия не повлияла на их планы на летний отдых (63%).

Лишь один из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».

Фото: pixabay.com
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