Есть россияне, которые увидели позитив от пандемии во время отпуска

Они «много сделали» на даче или не увидели большой конкуренции на курортах



Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян, сообщает портал



Коронавирус отрицательно повлиял на планы на летний отдых 22% россиян: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться». Причем чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет (26% против 19% среди опрошенных от 45 лет).



Большинство же респондентов отметило, что пандемия не повлияла на их планы на летний отдых (63%).



Лишь один из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».



Фото: pixabay.com Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян, сообщает портал SuperJob , опросивший на эту тему всех федеральных округах 1600 трудоустроенных граждан, планировавших отпуска летом.Коронавирус отрицательно повлиял на планы на летний отдых 22% россиян: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться». Причем чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет (26% против 19% среди опрошенных от 45 лет).Большинство же респондентов отметило, что пандемия не повлияла на их планы на летний отдых (63%).Лишь один из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».Фото: pixabay.com

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