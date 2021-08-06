В Бурятии началась доследственная проверка ДТП с автобусом

Он перевозил студентов с турбазы на Байкале в Улан-Удэ и перевернулся на перевале













По предварительным данным, автобус следовал по маршруту Максимиха- Улан-Удэ, перевозил 24 студента после отдыха на прибрежной базе отдыха учебного заведения. На перевале Пыхта у автобуса отказали тормоза. Водитель пытался удержать автобус на трассе, сбавляя скорость двигателем, после чего в наиболее безопасном месте принял решение съехать в кювет для остановки. При маневре автобус перевернулся



В настоящее время по факту ДТП проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных виновных лиц, выпустивших неисправное транспортное средств в рейс. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: «Номер один» Доследственную проверку инцидента с пассажирским автобусом,перевозившим студентов одного из учебных заведений Улан-Удэ с базы отдыха на побережье Байкала в Улан-Удэ, начало Следственное управление СКР по Бурятии, сообщили в его пресс-службе. Напомним, сегодня на перевале Пыхта автобус съехал с проезжей части автодороги в кювет и перевернулся. Предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы транспортного средства. В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры, которые госпитализированы в различные лечебные учреждения.По предварительным данным, автобус следовал по маршруту Максимиха- Улан-Удэ, перевозил 24 студента после отдыха на прибрежной базе отдыха учебного заведения. На перевале Пыхта у автобуса отказали тормоза. Водитель пытался удержать автобус на трассе, сбавляя скорость двигателем, после чего в наиболее безопасном месте принял решение съехать в кювет для остановки. При маневре автобус перевернулсяВ настоящее время по факту ДТП проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных виновных лиц, выпустивших неисправное транспортное средств в рейс. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: «Номер один»

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