Эксперты и гости ДК «Сплетни» обсудили Народную программу

В заседании клуба приняли участие представители ассоциации ТОСов Улан-Удэ



«Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - это гениальная государственная задумка объединить всех инициативных и активных людей на конкретных территориях», - считает эксперт дискуссионного клуба «Сплетни», директор издательского дома «Номер Один» Оксана Сажинова. На очередном заседании клуба обсуждалась масштабная инициатива движения ТОСов - создание Народной программы развития Бурятии.



Зачем она нужна, если принят республиканский закон о поддержке ТОСов, на конкурсной основе выделяются гранты на реализацию местных проектов? На этот и другие вопросы отвечали гости ДК «Сплетни» - представители Ассоциации ТОСов столицы Бурятии Елена Гомбоева и Руслан Тарасов. В работе дискуссионного клуба принял участие ветеран ТОСовского движения, председатель ТОС «Родник» на Верхней Березовке Сергей Ринчино.



- Задача ТОСов - не проникнуть в органы власти, а продолжать развитие наших территорий. Для увеличения интенсивности общения с властями разных уровней созданы Народные штабы. Это идея «снизу». Она была выдвинута лидерами ТОСов на обсуждении Стратегии развития территориального общественного самоуправления Бурятии до 2030 года, - напомнил Руслан Тарасов.



Каждый ТОС работает на своей территории. Но есть общие проблемы. Например, дороги, связывающие населенные пункты, районы и города. Обеспечение организаций социальной сферы необходимыми кадрами: врачами, педагогами, работниками культуры. Коммунальное обслуживание и энергоснабжение. Ликвидация несанкционированных свалок и сохранение благоприятной окружающей среды.



- Цель и смысл Народной программы - собрать со всей республики насущные проблемы в единое целое. Объединить их в один список и преподнести власти. Выстроить диалог с ней таким образом, чтобы всегда была возможность спросить: "Как будут исполняться те или иные наши пожелания?». Мы внесли идею, и мы хотим контролировать ход исполнения этой идеи, - заявили представители Ассоциации ТОСов Улан-Удэ.



Контроль за выполнением Народной программы ТОСовцы намерены осуществлять через исполнительную власть, депутатов местных советов и Народного Хурала. Но основной рычаг воздействия на различные органы власти они видят в поддержке, которую их инициатива уже получила от главы Бурятии Алексея Цыденова и кандидата в депутаты Госдумы РФ Вячеслава Дамдинцурунова.



- Если первые лица поддерживают, то у нас хорошие шансы добиться контроля за нашими наказами в Народную программу, их исполнения, - уверен Руслан Тарасов.



- В конце августа мы соберем и сведем все предложения в единое целое - Народную программу. Учитывая, что сейчас идут выборы в Госдуму, мы готовы доверить ее воплощение тому кандидату, который одержит победу. Пока другие кандидаты, кроме Вячеслава Дамдинцурунова, к нам со словами поддержки не обращались, - уточнила Елена Гомбоева.



Напомним, что Вячеслав Дамдинцурунов предложил ТОСам Бурятии и созданным ими Народным штабам совместную работу над законопроектом о поддержке молодых специалистов, который призван решить одну из острейших проблем республики - остановить отток молодежи из сел в город, из города в другие регионы. Обсуждение предложений в законопроект активно идет в Народных штабах, их вайбер-группах, на встречах и «круглых столах».



Ведущий дискуссионного клуба «Сплетни» Игорь Озеров отметил, что в Улан-Удэ сегодня создано 90 ТОСов, в республике - около 1000. Это серьезная сила. Пожалуй, ни одна политическая партия не может сравниться по массовости с движением ТОСов.



- ТОСы работают очень сильно, - сказал депутат Народного Хурала, журналист Намсарай Намсараев. - ТОСы на моем округе - Лысой горе и Стеклозаводе - очень большие. Люди активные, они приходят с предложениями. Что очень важно, они не говорят: "Дайте». Они сразу предлагают способ, как можно решить ту или иную проблему.



В процессе работы над Народной программой движение ТОСов масштабируется, как и его цели. При этом задачи ТОСов остаются неизменными - решение конкретных проблем для улучшения жизни людей.





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