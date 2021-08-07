В Улан-Удэ дым от якутских пожаров развеется к воскресенью

Поможет южный циклон, который принесет ветер и ливни



В субботу жители Улан-Удэ начали жаловаться в соцсетях на дым, который окутал столицу во второй половине дня. Смог принесли северные ветры, дующие с центральной Якутии, где больше месяца не прекращаются сильные пожары. Потушить их пока местные пожарные не могут в связи с нехваткой средств пожаротушения и отправкой сил МЧС в Турцию. Где они помогают туркам бороться с огненной стихией. В результате жители Бурятии вынуждены периодически вдыхать дым от якутских пожаров. Пока не переменится ветер. Между тем, по данным карт синоптиков, северный и северо-восточный ветер в выходные сменится на южный, который отнесет дым в другую сторону.



Так по информации Бурятского гидрометцентра 7 августа произойдет смещение южного циклона и вызовет ухудшение погоды. В большинстве районов Бурятии ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, усиление ветра до 20 м/с. В ГУ МЧС МЧС РФ по Бурятии предупреждают, что связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений жителям республики рекомендуется соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горы и на водоемы. Во время сильного ветра, находясь дома, необходимо закрыть окна, а на улице не приближаться к деревьям, рекламным щитам и легковозводимым конструкциям.









фото: Управление ГО и ЧС Якутии

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