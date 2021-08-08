Власти Бурятии проработают предложения по финансированию реконструкции и строительства приоритетных ГТС

Такое поручение региону дали в Кабмине



Правительство РФ поручило подготовить предложения по оказанию помощи регионам в финансировании расходов на содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для защиты территорий от паводков. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, пишет



Поручение дано Минприроды России совместно с Минфином.



Тем же ведомствам совместно с властями Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей поручается при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов проработать предложения по финансированию реконструкции и строительства приоритетных ГТС. По этому поручению нужно отчитаться в срок до 1 сентября.



Фото: pixabay.com

Правительство РФ поручило подготовить предложения по оказанию помощи регионам в финансировании расходов на содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для защиты территорий от паводков. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, пишет ТАСС Поручение дано Минприроды России совместно с Минфином.Тем же ведомствам совместно с властями Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей поручается при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов проработать предложения по финансированию реконструкции и строительства приоритетных ГТС. По этому поручению нужно отчитаться в срок до 1 сентября.Фото: pixabay.com

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