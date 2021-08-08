Движение на обвалившейся трассе в Закаменском районе восстановят на одной полосе

Полностью движение будет налажено, когда спадет вода в м. Торейский луг



В Закаменском районе, где утром 8 августа



"Полностью движение "Закаменск - Улан-Удэ" будет восстановлено после спада воды в м. Торейский Луг", - добавили в паблике.



В пресс-службе Минтранса Бурятии "Номер один" сообщили, что обвал произошел на 204 км автодороги Гусинооезрск-Петропавловка-Закаменск.

"Размыло подходы к мосту через реку Улекчинка. Движение транспортных средств временно приостановлено. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Проезд по одной полосе планируют восстановить сегодня 08.08.2021 к 14.00", - рассказаи в пресс-службе министерства.

Фото: pixabay.com

В Закаменском районе, где утром 8 августа обвалилась часть дороги , движение будет восстановлено в течение нескольких часов. Однако сообщается, что пока для проезда оборудуют одну полосу, сообщает Закамна-инфо."Полностью движение "Закаменск - Улан-Удэ" будет восстановлено после спада воды в м. Торейский Луг", - добавили в паблике.В пресс-службе Минтранса Бурятии "Номер один" сообщили, что обвал произошел на 204 км автодороги Гусинооезрск-Петропавловка-Закаменск.

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