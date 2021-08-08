Глава Бурятии поздравил Даши Намдакова с открытием ленд-арт парка «Тужи»

Уникальный туристический объект находится на берегу реки возле села Укурик Хилокского района Забайкальского края

7 августа, в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов побывал на открытии ленд-арт парка «Тужи», поздравил автора этого проекта - заслуженного художника России Даши Намдакова, и подчеркнул, что подобные проекты актуальны и для Бурятии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Уникальный туристический объект находится на берегу реки возле села Укурик Хилокского района Забайкальского края - на родине всемирно известного скульптора.- Очень приятно, что такие люди как Даши (Намдаков) поддерживают родную землю, это родная деревня Даши. Здесь такой комплекс - новая точка притяжения, на самом деле. Это и точка культурного развития, и отдыха, и досуга, и туризма. Здесь – новая жизнь деревни. Для нас – для республики это большой опыт. Мы своими глазами видим, как на пустом месте, далеко от всяких путей сообщения, возникает новый бизнес, новый вид деятельности, новое экономическое вливание в деревню, в сельскую жизнь. Будем у себя в республике тоже подобные вещи стараться делать. Даши, как нашего совсем нечужого человека, приглашаем, чтобы и в республике, возможно, на Байкале такие же уникальные и очень самобытные точки развития, точки вдохновения создать, - отметил Алексей Цыденов.В 2020 году Даши Намдаков выступил с инициативой создания проекта - парка деревянных скульптур, который поможет возродить его родное село. Его идею поддержали правительство, министерство культуры Забайкальского края и представители бизнеса.- Сегодня у нас праздник. Мы – маленькая бурятская деревня, затерянная в тайге, далеко от больших автономий, от Республики Бурятия, от Агинского автономного округа. Все это мы делаем для того, чтобы поднять интерес к нашей деревне. Деревня будет жить. То, что вы видите, мы это построили, строила вся деревня. Собрались скульпторы, мы делали арт-объекты, параллельно все это строилось. Сегодня у нас как бы такой срез, мы открываем сегодня двери. Понятно, что не все готово, потому что это стройка, будем строить, наверное, бесконечно, потому что это жизнь в деревне, это наш дом. В течение года сюда будут приезжать художники с разных стран мира, мы будем здесь работать. В дальнейшем сюда будут приезжать и гости. Я очень благодарен Алексею Самбуевичу (Цыденову), что он приехал практически на родину, потому что в 12 км отсюда (в п. Могзон) мы учились в одной школе, только в разные годы, - рассказал Даши Намдаков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии.