Пострадавшим от ливня и града жителям Бурятии выплатят компенсации

Глава республики поручил сделать это оперативно





8 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил зоны ЧС в Закаменском и Джидинском районах.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в Закаменском районе из-за размыва обрушилась часть моста в селе Улекчин.







- В течение ближайших часов движение восстановят в режиме одной полосы, связь будет у них работать. Дальше будет проводиться работа по восстановлению двухполосного движения, начнется проектирование для капремонта моста. Если успеем, будет ремонт в этом году, либо в следующем. Также стоит вопрос по дамбе. Она свою защитную функцию выполнила, населенный пункт защитила, но ее подмыло сильно. Нужно сейчас произвести дополнительную отсыпку, провести работы по восстановлению дамбы. Необходимо провести расчистку русла, течение реки изменилось и поэтому бьет в остов моста. Эти работы тоже будут проводиться, - рассказал Алексей Цыденов.





Из-за мощного града режим чрезвычайной ситуации введен на территориях сельских поселений Михайловское и Усть-Бургултайское. Сейчас там работают комиссии по оценке ущерба. Глава Бурятии посетил школу в Михайловке, поле кормозаготовительного предприятия, подворье двух семей. Он поручил правительству и администрациям сельских поселений ускорить работу по оценке ущерба и оперативно выплатить компенсации всем пострадавшим. Будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В основном, у них пострадала кровля, теплицы.











Значительный ущерб стихия нанесла аграриям. В Михайловском град уничтожил 550 га пшеницы, 150 га кормовых культур. Сами сельхозпроизводители оценивают ущерб в 2 млн рублей.







Следующую посадку вертолет главы совершил в селе Шартыкей Джидинского района. Алексей Цыденов пообщался с жителями села, осмотрел их дворы. Большая вода впервые пришла с горы, и в считанные минуты подтопила дома и огороды.







Алексей Цыденов поручил рабочей группе разработать меру поддержки жителей села, которые потеряли урожай. Кроме того всем пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем же, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи.Фото: пресс-служба правительства Бурятии