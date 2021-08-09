Коронавирус в Бурятии продолжает идти на спад

Смертность от инфекции также снижается





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 9 августа в республике зарегистрировано 54 034 (+137) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 8 случаев меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава Бурятия, всего выздоровели от COVID-19 48061 (+21) человек. В стационарах получает лечение 738 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 609. В отделениях реанимации находится 105 пациентов, на ИВЛ – 54 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2408 человек.За прошедшие сутки умерли 2 пациента с коронавирусной инфекцией – это один из самых низких показателей за последнее время. На сегодня общее число жертв COVID-19 в республике составляет 1726 человек.Фото: pixabay.com