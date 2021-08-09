Селенга в Улан-Удэ замерла на одном уровне

Уровень Уды снижается
Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, уровень воды в Селенге за прошедшие сутки не изменился и составил 208 см. Уровень воды в Уде за сутки снизился на 5 см – до 152 см.⠀
Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см, критическая отметка - 330 см; На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.
Фото: «Номер один»
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