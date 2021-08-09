Роспотребнадзор обнаружил небольшое загрязнение в воздухе Улан-Удэ

Столицу Бурятии продолжает окутывать дым от лесных пожаров



8 августа специалисты Роспотребнадзора Бурятии дважды брали пробы атмосферного воздуха в Улан-Удэ, который окутан дымом от лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.

По результатам утренних исследований превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе установлено не было.



«Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,5 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,2 ПДК, азота диоксида – 0,5 ПДК», отметили в ведомстве.



Однако в связи с ухудшением обстановки по задымлению вечером были взяты дополнительные пробы атмосферного воздуха.



«Установлено превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию диоксида азота до 1,1 ПДК. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,7 ПДК, диоксиду серы – 0,1 ПДК, оксиду углерода – 0,8 ПДК, саже – 0,2 ПДК, мелкодисперсной пыли РМ10 и РМ2,5 до 0,56 и на уровне ПДК соответственно», - уточнили в Роспотребнадзоре.



Фото: «Номер один» По результатам утренних исследований превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе установлено не было.«Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,5 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,2 ПДК, азота диоксида – 0,5 ПДК», отметили в ведомстве.Однако в связи с ухудшением обстановки по задымлению вечером были взяты дополнительные пробы атмосферного воздуха.«Установлено превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию диоксида азота до 1,1 ПДК. Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,7 ПДК, диоксиду серы – 0,1 ПДК, оксиду углерода – 0,8 ПДК, саже – 0,2 ПДК, мелкодисперсной пыли РМ10 и РМ2,5 до 0,56 и на уровне ПДК соответственно», - уточнили в Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»

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