Севшие в Улан-Удэ иркутские лайнеры отправляют обратно

В аэропорту Иркутска улучшилась видимость





Несколько авиалайнеров, севшие сегодня в Улан-Удэ в связи с туманом и задымлением в Иркутске, готовятся к взлету. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Сегодня в аэропорт Улан-Удэ стали приземляться авиалайнеры из Иркутска – там их не приняли в связи с туманом и высокой задымленностью, — сообщил он. — В настоящий момент метеоусловия в Иркутске улучшились, самолеты готовятся ко взлету.Всего в аэропорт Улан-Удэ из Иркутска прилетели три лайнера S7, два «Аэрофлота» и один «ИрАэро». Также в столице Бурятии сел грузовой самолет из Макао.Причиной непредвиденной ситуации стал сильный туман и смог, который окутал аэропорт Иркутска. Напомним, что в северных районах области горят леса, которые огнеборцы не могут потушить уже почти месяц. На ситуацию также повлияли и пожары в Якутии, дым от которых распространился на всю Восточную Сибирь и Забайкалье.Фото: с личной страницы Дмитрия Гармаева в Фейсбук