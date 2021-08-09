09.08.2021
Бесстрашный крановщик удивил жителей Улан-Удэ

Бесстрашный крановщик удивил жителей Улан-Удэ

Мужчина разговаривал по телефону, прогуливаясь по стреле башенного крана

В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео мужчины, который разгуливал по стреле башенного крана на одной из строек города. В ходе «прогулки» крановщик активно общался по мобильному телефону.

«Ходит туда-сюда как по дорожке, по телефону болтает. Как страшно», делится впечатлениями автор ролика.

Размещенное видео позабавило горожан.

«Когда жене доказываешь, что работаешь, а не «туда-суда» ходишь». «Ему так думается легче». «В кабине плохо ловит сигнал». «Он просто сохранился», - шутят пользователи.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»



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