Бесстрашный крановщик удивил жителей Улан-Удэ

Мужчина разговаривал по телефону, прогуливаясь по стреле башенного крана





В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео мужчины, который разгуливал по стреле башенного крана на одной из строек города. В ходе «прогулки» крановщик активно общался по мобильному телефону.

«Ходит туда-сюда как по дорожке, по телефону болтает. Как страшно», делится впечатлениями автор ролика.Размещенное видео позабавило горожан.«Когда жене доказываешь, что работаешь, а не «туда-суда» ходишь». «Ему так думается легче». «В кабине плохо ловит сигнал». «Он просто сохранился», - шутят пользователи.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»