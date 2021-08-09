В Улан-Удэ уличный фонарь светил прямо в квартиры жильцов

Его развернуло от сильного порыва ветра
В конце июля в МБУ «Горсвет» поступила заявка от жителей многоквартирного дома по ул. Ключевская 96. Они попросили развернуть светильник во дворе дома, который сменил положение под воздействием сильного ветра. Из-за этого свет попадал в квартиры и мешал жителям.
«Бригада Октябрьского района оперативно отреагировала на просьбу жителей и устранила проблему. Светильник и оголовник были развёрнуты согласно просьбе жителей дома», - сообщили в МБУ «Горсвет».
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