В Улан-Удэ уличный фонарь светил прямо в квартиры жильцов

Его развернуло от сильного порыва ветра





В конце июля в МБУ «Горсвет» поступила заявка от жителей многоквартирного дома по ул. Ключевская 96. Они попросили развернуть светильник во дворе дома, который сменил положение под воздействием сильного ветра. Из-за этого свет попадал в квартиры и мешал жителям.

«Бригада Октябрьского района оперативно отреагировала на просьбу жителей и устранила проблему. Светильник и оголовник были развёрнуты согласно просьбе жителей дома», - сообщили в МБУ «Горсвет».