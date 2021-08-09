«Водоканал» заявил о безопасности воды в Улан-Удэ

Для ее обеззараживания применяют поваренную соль





Повышение уровня воды в реках Улан-Удэ наложило отпечаток на повседневную жизнь. Речь не только о затопленных подвалах и строительстве насыпей.

«В связи с паводковой ситуацией и высоким уровнем грунтовых вод МУП «Водоканал» проводит обеззараживание воды на водозаборах. Проводим обеззараживание на основе поваренной соли. Этот метод абсолютно безопасен для потребителей. Лаборатория «Водоканала» проводит усиленный контроль по всем объектам водоснабжения, особенно в водораспределительной сети», - сообщили на коммунальном предприятии.Ухудшения качества воды, которая подается жителям города, не наблюдается.Как сообщили представители предприятия, в системе централизованного холодного водоснабжения города есть три станции обеззараживания – на трех водозаборах (в районе микрорайона Мясокомбинат, Поселье и на острове Спасском). Скважины глубинные – 670 м, все под контролем.Также в мэрию Улан-Удэ поступают обращения граждан, имеющих на подворьях собственные скважины. Мониторинг этих скважин показал их низкое заглубление. Скважины уходят вглубь буквально на пять-десять метров.«Этого мало. Надо все же рассмотреть возможность углубления до двадцати метров. Там фильтрация воды идет лучше, качество воды лучше. Поэтому просьба к тем, кто живет в затопляемых районах, сомневается в качестве воды из своих частных скважин, рассмотреть возможность углубления», - говорят в мэрии города.Подвоз воды в ряде микрорайонов Левого берега Селенги власти обещают продолжать до нормализации обстановки.Фото: мэрия Улан-Удэ