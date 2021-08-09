В Бурятии мать с двумя детьми осталась без средств к существованию

У женщины не было денег даже на еду





Как сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, в конце июля к ней за помощью обратилась одинокая мать с двумя детьми.

«Женщина лишилась работы, родственники отказали в помощи, у семьи сложилась тяжелая ситуация, не было средств на покупку продуктов, оплату коммунальных услуг», - рассказала Ганькина.По словам омбудсмена, специалисты Управления соцзащиты населения Улан-Удэ оказали женщине содействие в формировании пакета документов для заключения социального контракта на 6 месяцев, а также получения единовременной материальной помощи. Благодаря соцконтракту женщине с детьми полгода будут производить ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.Как пояснила уполномоченная, социальный контракт - это соглашение об оказании помощи. Его заключают малоимущие граждане или семья с органом социальной защиты. Цель контракта: стимулирование активных действий малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, повышение уровня и качества их жизни.Главное условие для получения помощи - это малообеспеченность семьи и ее стремление выйти из трудной жизненной ситуации.Направление социального контракта зависит от программы социальной адаптации, учитывая какая помощь нужна конкретной семье.По социальному контракту можно получить:– единоразовую матпомощь в размере 100 тысяч рублей для подсобного хозяйства или 250 тысяч рублей для собственного дела;- ежемесячную помощь в размере регионального прожиточного минимума (12800 рублей);- помощь в натуральном виде - предоставление коровы в возрасте от 1,5 до 5 лет;- обеспечение пожарной безопасности - замена/ремонт электропроводки, ремонт/демонтаж и кладка отопительной печи или дымохда (до 50 000 руб);- обучение - граждане, которые ищут работу, открывают свое дело и занимаются личным хозяйством, могут пройти обучение сроком до 3 месяцев и оплатой в размере до 30 000 руб. При этом они будут получать ежемесячную стипендию в размере 50% регионального прожиточного минимума.Фото: «Номер один»