В Улан-Удэ на линейку 1 сентября пустят только вакцинированных родителей

Линейки пройдут на открытом воздухе с соблюдением антиковидных мер



В Комитете по образованию администрации Улан-Удэ рассказали о рекомендациях по проведению «Дня Знаний» 1 сентября.

- Необходимо строгое соблюдение всех профилактических и противоэпидемиологических мер, - подчеркнула председатель комитета Татьяна Митрофанова.



Рекомендовано проведение мероприятий преимущественно на открытом воздухе, с участием классов в пределах одной параллели. Допускается участие родителей при соблюдении безопасной дистанции, использовании средства индивидуальной защиты и наличии сертификата о вакцинации.



Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественная линейка 1 сентября проводилась только для 1 и 11 классов.



В этом году за парты школ Улан-Удэ сядут около 65 тысяч детей, более 7 тысяч из них – первоклассники.



Фото: «Номер один» - Необходимо строгое соблюдение всех профилактических и противоэпидемиологических мер, - подчеркнула председатель комитета Татьяна Митрофанова.Рекомендовано проведение мероприятий преимущественно на открытом воздухе, с участием классов в пределах одной параллели. Допускается участие родителей при соблюдении безопасной дистанции, использовании средства индивидуальной защиты и наличии сертификата о вакцинации.Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественная линейка 1 сентября проводилась только для 1 и 11 классов.В этом году за парты школ Улан-Удэ сядут около 65 тысяч детей, более 7 тысяч из них – первоклассники.Фото: «Номер один»

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