За прошедшие сутки ситуация с коронавирусом в Бурятии почти не изменилась

Зарегистрировано еще 135 больных, 3 человека умерли





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 10 августа в республике зарегистрировано 54 169 (+135) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

По информации Минздрава, выздоровели от COVID-19 – 48111 (+50) человек. В стационарах получает лечение 667 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 555. В отделениях реанимации находится 95 пациентов, на ИВЛ – 50 пациентов, в том числе на неинвазивной ИВЛ –40. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2422 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека (все в возрасте от 65 лет и старше), общее число смертей достигло 1729.Фото: pixabay.com