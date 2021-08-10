Почти четверть населения Бурятии вакцинировались от коронавируса

Это половина от плана, который едва ли уже успеют выполнить в срок



По состоянию на 9 августа 224 тысячи жителей Бурятии привиты от коронавируса обеими компонентами вакцины, сообщили в пресс-службе правительства республики. Это 52% от плана, который предполагает полную вакцинацию 431 тысячи человек в срок до 1 сентября. То есть, на вакцинацию еще 200 тысяч жителей у властей осталось всего 20 дней, что вызывает серьезные сомнения в возможности его реализации к указанному сроку.

Первым компонентом вакцины привились 272 тысячи человек, это 63% от плана.



Всего в республику на данный момент поступило 305 тысяч комплектов для вакцинации.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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